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Pensionarii, împinși spre datorii după guvernarea Bolojan. Seniorii pierd bani în lipsa indexării

Pensionarii, împinși spre datorii

Pensionarii, împinși spre datorii

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 11:07
Sursărealitatea.net

Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie, după ce statul a luat măsuri de austeritate împotriva lor, acuza seniorii! De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar luna oamenii pierd sume importante de bani, potrivit Realitatea PLUS.

Astfel seniorii au ajuns să se împrumute pentru sumele care ar fi trebuit să fie drepturi. Medicamentele, alimentele și facturile sunt cu mult peste veniturile a milioane de pensionari, iar ca să supraviețuiască ajung să se împrumute la Casele de Ajutor Reciproc.

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