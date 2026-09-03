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Pensionarii își pot verifica online stagiul de cotizare și talonul. CNPP își digitalizează serviciile
Casa de Pensii a lansat noua platformă
Publicat3 sept. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat o nouă platformă digitală care reunește într-un singur loc informații și servicii legate de sistemul public de pensii și de asigurările sociale.
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