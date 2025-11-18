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Primele ninsori în zonele montane din Moldova: utilaje pe șosele și atenționare pentru șoferi

Primele ninsori în zonele montane din Moldova: utilaje pe șosele și atenționare pentru șoferi

Primele ninsori în zonele montane din Moldova: utilaje pe șosele și atenționare pentru șoferi

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 18 nov. 2025, 18:45

Primele ninsori în zonele montane din Moldova: utilaje pe șosele și atenționare pentru șoferi

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat marți că în zona montană înaltă a județului Suceava au apărut primele ninsori slabe. În restul județului, pe șosele se înregistrează lapoviță.

Primele ninsori în zonele montane din Moldova: utilaje pe șosele și atenționare pentru șoferi

„Ninge slab în zona montană înaltă a județului Suceava, cu lapoviță în celelalte regiuni. De asemenea, în cursul dimineții au fost semnalate ninsori de scurtă durată în zona montană a județului Neamț – DN 15B, Petru Vodă”, a transmis DRDP Iași.

Drumarii precizează că, în prezent, toate drumurile naționale din Moldova se află în stare bună și nu există probleme de circulație. Totuși, instituția atrage atenția că, potrivit ANM, vremea se va răci, iar precipitațiile mixte vor fi tot mai frecvente în zona de munte.

Meteorologii au actualizat prognoza, anunțând temperaturi scăzute și precipitații mixte în zilele următoare. În Transilvania și Moldova sunt așteptate ninsori, cu un strat de zăpadă de 2–6 centimetri, iar pe alocuri chiar 10–12 centimetri. În zona montană, zăpada proaspătă ar putea ajunge până la 15 centimetri.

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