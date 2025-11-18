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Primele ninsori în zonele montane din Moldova: utilaje pe șosele și atenționare pentru șoferi
Primele ninsori în zonele montane din Moldova: utilaje pe șosele și atenționare pentru șoferi
Primele ninsori în zonele montane din Moldova: utilaje pe șosele și atenționare pentru șoferi
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