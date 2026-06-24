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Avertisment fără precedent al serviciilor Five Eyes: Inteligența artificială ar putea depăși securitatea cibernetică în câteva luni

Inteligența Artificială

Inteligența Artificială

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 08:36

Alianța Five Eyes, formată din serviciile de informații ale Regatului Unit, Statelor Unite, Australiei, Canadei și Noii Zeelande, avertizează că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale ar putea depăși capacitățile actuale de securitate cibernetică într-un interval de doar câteva luni.

Îngrijorările au fost amplificate după ce compania americană Anthropic a anunțat, în luna aprilie, că modelele sale avansate de inteligență artificială, reunite sub denumirea Mythos, au demonstrat capacități fără precedent în identificarea vulnerabilităților și breșelor din programele software.

În acest context, serviciile de informații din cadrul Five Eyes au transmis un apel ferm către guvernele de la Londra, Washington, Canberra, Ottawa și Wellington, precum și către companiile din aceste țări, solicitând accelerarea măsurilor de adaptare la noile realități tehnologice.

Potrivit unui comunicat comun al alianței, ritmul de dezvoltare al celor mai performante sisteme de inteligență artificială este atât de rapid încât evaluările actuale privind amenințările informatice riscă să devină depășite într-un timp foarte scurt.

„Viteza progreselor AI de vârf este atât de mare încât ipotezele referitoare la riscurile informatice pot ajunge depăşite în câteva luni, nu în câţiva ani”, se arată în documentul comun.

Avertismentul reflectă preocupările tot mai mari ale experților în securitate privind impactul pe care noile generații de inteligență artificială îl pot avea asupra infrastructurilor digitale, într-un moment în care competiția tehnologică globală se intensifică.

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