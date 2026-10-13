Râmnicu Vâlcea: Au început înscrierile pentru Târgul „Decembrie Magic”. Cine poate participa

Înscrieri pentru Târgul „Decembrie Magic” din Râmnicu Vâlcea. Află unde se desfășoară evenimentul și urmărește anunțurile oficiale privind participarea.
Pregătirile pentru Târgul „Decembrie Magic” din Râmnicu Vâlcea încep cu organizarea participării comercianților și a celor care doresc să își prezinte produsele în cadrul evenimentului dedicat sărbătorilor de iarnă.
Târgul „Decembrie Magic”, organizat în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, aduce în fiecare sezon festiv produse specifice Crăciunului, cadouri, preparate tradiționale și alte atracții pentru vizitatori.
Înscrieri pentru Târgul „Decembrie Magic” din Râmnicu Vâlcea
Persoanele interesate să participe la târg trebuie să urmărească anunțul organizatorilor pentru a afla condițiile de înscriere, documentele necesare și termenele-limită.
Evenimentul oferă comercianților oportunitatea de a-și prezenta produsele într-un spațiu frecventat de localnici și turiști în perioada sărbătorilor de iarnă.
Târgul de Crăciun, unul dintre evenimentele de sezon din Râmnic
Desfășurat în zona centrală a orașului, în Scuarul Mircea cel Bătrân, „Decembrie Magic” reunește standuri cu produse de sezon, bunătăți tradiționale și activități dedicate publicului de toate vârstele.
Programul evenimentului poate include spectacole, momente artistice și atracții specifice sărbătorilor de iarnă, în funcție de ediția organizată.
Cei care doresc să participe în calitate de expozanți sunt sfătuiți să consulte comunicările oficiale ale Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru informații actualizate despre înscrieri și condițiile de participare.