Râmnicu Vâlcea candidează la titlul de Capitala Tineretului din România 2028
Capitala Tineretului din România 2028
Râmnicu Vâlcea concurează cu alte nouă orașe pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028. Vezi calendarul, criteriile și premiul.
Municipiul Râmnicu Vâlcea intră în competiția pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028, alături de alte nouă orașe din țară. Candidatura oferă comunității locale oportunitatea de a dezvolta proiecte dedicate tinerilor și de a-i implica mai activ în deciziile care influențează viitorul orașului.
Reprezentanții administrației locale subliniază că obiectivul nu se rezumă la câștigarea unui titlu. Miza este construirea unui program prin care ideile tinerilor să poată deveni inițiative concrete, cu efecte asupra vieții comunității.
„Capitala Tineretului nu înseamnă doar un titlu. Înseamnă o oportunitate de a aduce oamenii împreună și de a transforma ideile tinerilor în schimbări reale pentru oraș”, transmit reprezentanții Primăriei Râmnicu Vâlcea.
Zece orașe se luptă pentru titlul de Capitala Tineretului 2028
Ediția din 2028 a competiției a atras zece candidaturi: Râmnicu Vâlcea, Bistrița, Brașov, București – Sectorul 1, Deva, Mediaș, Râmnicu Sărat, Satu Mare, Suceava și Târgu Neamț.
Orașele participante au trecut prin etapele inițiale de înscriere și depunere a dosarelor complete. Acestea includ viziunea pentru anul în care ar deține titlul, programul propus, parteneriatele locale, resursele disponibile, bugetul estimat și modalitățile prin care tinerii vor fi implicați în implementarea proiectelor.
Evaluarea urmărește atât calitatea programelor propuse, cât și capacitatea comunităților de a transforma ideile în acțiuni concrete și sustenabile.
Când vor fi anunțate finalistele
În urma evaluării dosarelor, primele două sau trei orașe clasate vor fi invitate să își susțină candidaturile în fața juriului, la Alba Iulia, în cadrul Summitului Tinerilor, ediția a XI-a.
Reprezentanții localităților finaliste vor prezenta proiectele și vor răspunde întrebărilor membrilor juriului. Potrivit calendarului competiției, etapa finală este programată pentru 23 sau 24 octombrie 2026, iar orașul câștigător urmează să fie anunțat la Alba Iulia.
Tinerii participă direct la evaluarea candidaturilor
Un element important al ediției din 2028 este componenta Youth Voice, prin care tinerii primesc un rol concret în alegerea orașului câștigător.
Juriul Youth Voice este format din 24 de persoane cu vârste cuprinse între 14 și 29 de ani, provenite din mai multe regiuni ale țării. Membrii săi analizează partea din candidaturi dedicată tinerilor și materialele video de prezentare.
Evaluarea realizată de acest juriu reprezintă 21% din punctajul total al competiției. Sunt urmărite relevanța proiectelor pentru nevoile tinerilor, posibilitățile de implicare și potențialul inițiativelor de a produce schimbări pe termen mediu și lung.
Ce beneficii aduce titlul de Capitala Tineretului
Orașul desemnat câștigător va avea posibilitatea să implementeze, pe parcursul anului 2028, un program amplu dedicat tinerilor și dezvoltării comunității locale.
Printre beneficiile prevăzute de organizatori se numără:
un premiu de 50.000 de euro, oferit de Banca Comercială Română;
găzduirea Summitului Tinerilor din 2028;
acces la expertiză, mentorat și sprijin profesional;
oportunități pentru dezvoltarea parteneriatelor și atragerea de resurse suplimentare;
consolidarea colaborării dintre administrația publică, organizațiile de tineret, mediul privat și comunitate.
Programul urmărește dezvoltarea unor inițiative adaptate nevoilor reale ale tinerilor și încurajarea participării acestora la viața publică.
Ce ar putea câștiga Râmnicu Vâlcea
Dacă va obține titlul de Capitala Tineretului din România 2028, Râmnicu Vâlcea va avea un cadru suplimentar pentru dezvoltarea proiectelor destinate tinerilor, extinderea parteneriatelor locale și susținerea inițiativelor venite din partea acestora.
Până la anunțarea rezultatului, municipiul rămâne unul dintre cele zece orașe înscrise în competiție. Următoarea etapă importantă este stabilirea finaliștilor, care își vor prezenta proiectele în fața juriului la Alba Iulia.
Titlul poate reprezenta o oportunitate pentru Râmnicu Vâlcea de a pune mai mult accent pe participarea tinerilor și pe dezvoltarea unor proiecte care să răspundă nevoilor generațiilor viitoare.
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