Scufundarea barjelor în Dunăre, varianta maghiară. Peter Magyar, în centrul atenției FOTO

Și Ungaria se confruntă cu seceta prelungită, și vecinii au fost nevoiți să-și oprească centrala nucleară de la Peks din motive de nivel scăzut al apelor, Motiv pentru care vecinii au recurs și ei la scufundarea de barje în Dunăre pentru a crește nivelul apei.
Autoritățile din țara vecină desfășoară un efort contracronometru pe fluviul Dunărea, al cărui nivel scăzut amenință direct funcționarea centralei nuclearelectrice de la Paks. Din cauza secetei severe, debitele scăzute pun în pericol sistemul de răcire al reactoarelor, obligând Guvernul de la Budapesta să mobilizeze resurse masive pentru a preveni o criză energetică majoră.
Premierul Peter Magyar a avertizat că, în lipsa unei stabilizări rapide a apelor, una dintre turbinele centralei va fi oprită în cursul dimineții de luni. Cota fluviului a ajuns la pragul critic de -122 de centimetri și continuă să scadă, iar prognozele indică posibilitatea atingerii pragului de -132 cm, valoare ce impune reducerea capacității de producție.
Soluția tehnică: Scufundarea de barje și modificarea fundului fluviului
Pentru a menține apa la un nivel optim în dreptul canalului de priză, executivul ungar a aprobat un plan de intervenție de urgență conceput de specialiștii Universității Tehnice din Budapesta. Proiectul, estimat la 16,5 milioane de euro, combină măsuri rapide cu lucrări de inginerie pe termen lung:
Imersia unor barje de mari dimensiuni: Două ambarcațiuni de 80 de metri sunt umplute controlat cu apă prin opt pompe de mare putere, fiind plasate la un unghi de 45 de grade pentru a crea un baraj artificial.
Construirea unui prag de fund: În zona Paks – Dunaszentbenedek se depun peste 145.000 de tone de piatră și blocuri masive de beton pentru a ridica patul albiei cu aproximativ jumătate de metru.
Mobilizare militară și privată: Soldații din Forțele Armate Maghiare aruncă din elicoptere blocuri de beton de câte două tone, în timp ce utilaje grele împing bolovani de pe maluri.
Oficialii maghiari au subliniat că au luat în calcul riscurile întâmpinate în trecut de România la centrala de la Cernavodă, unde tentativele similare de stabilizare prin scufundarea de ambarcațiuni au întâmpinat dificultăți din cauza unghiului incorect de imersie.
Primele semne de stabilizare, dar pericolul rămâne ridicat
Echipele de intervenție au raportat o oprire a scăderii drastice și chiar o ușoară creștere locală de 1 cm a nivelului apei la stația hidrometrică Paks, apărând o diferență de nivel de până la 8 cm între amonte și aval.
Totuși, conducerea tehnică a centralei precizează că este nevoie de o creștere suplimentară de cel puțin 25 de centimetri pentru ca instalațiile să poată funcționa la capacitate maximă. Lucrările definitive din zona Paks sunt proiectate să dureze până în luna octombrie, timp în care evoluția debitelor Dunării va fi monitorizată permanent.