Trump ridică tonul la adresa Iranului: „Îi vom lovi foarte dur dacă nu semnează acordul”

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au escaladat din nou după declarațiile dure făcute de președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a avertizat că Washingtonul este pregătit să lanseze atacuri puternice împotriva Teheranului dacă negocierile pentru un acord de pace vor eșua.

Într-o intervenție în fața jurnaliștilor, Trump a acuzat autoritățile iraniene că tergiversează negocierile și că transmit semnale contradictorii în privința unui posibil acord.

„Îi vom ataca foarte dur”, a afirmat președintele american, susținând că Statele Unite au motive să răspundă ferm după incidentul recent din Strâmtoarea Ormuz, unde un elicopter american ar fi fost distrus, iar responsabilitatea este atribuită Iranului.

Liderul de la Washington a declarat că administrația sa își dorește în continuare un acord funcțional și durabil, însă a acuzat Teheranul că încearcă să câștige timp și să evite asumarea unor angajamente clare.

Potrivit lui Trump, negocierile erau foarte aproape de finalizare, însă comportamentul părții iraniene a blocat semnarea documentului.

Președintele SUA a reiterat că obiectivul principal rămâne împiedicarea dezvoltării armelor nucleare de către Iran, susținând că acest punct a fost deja acceptat în cadrul discuțiilor dintre cele două părți.

Declarațiile sale vin într-un context extrem de tensionat în Orientul Mijlociu, unde orice nou incident riscă să amplifice confruntarea dintre Washington și Teheran și să afecteze stabilitatea întregii regiuni.