Turismul de croazieră, perturbat de nivelul scăzut al apelor Dunării. Mai multe nave sunt blocate la nord de Budapesta

Scăderea accentuată a nivelului Dunării a afectat în această săptămână turismul de croazieră, mai multe nave rămânând blocate la nord de Budapesta. Din cauza condițiilor de navigație, numeroase excursii au fost suspendate, situație care pune presiune asupra unui sector cu o contribuție importantă la economie, relatează Reuters.
”Navele de croazieră fluvială pot încă intra în Ungaria”
Datele de la Autoritatea națională responsabilă cu gestionarea apelor din Ungaria arată că nivelul Dunării la Budapesta a scăzut joi dimineață până la aproximativ opt centimetri peste minimul istoric atins în urmă cu opt ani, deși se așteaptă ca nivelurile să crească săptămâna viitoare.
Operatorul de nave de croazieră fluvială MAHART-PassNave a subliniat că scăderea face parte dintr-o tendință pe termen lung și că, în ciuda eforturilor de adaptare ale companiilor de transport maritim și porturilor, nivelurile apei scad din ce în ce mai mult sub limitele operaționale.
”Navele de croazieră fluvială pot încă intra în Ungaria în prezent, dar mai multe nave sunt blocate sau așteaptă în porturi din cauza nivelurilor scăzute ale apei”, a declarat directorul MAHART-PassNave, Laszlo Somodi.Acesta a precizat că croazierele fluviale internaționale au devenit de departe cel mai important segment economic al industriei maritime din Ungaria, odată cu extinderea turismului, transportând aproximativ 600.000 de pasageri anual și generând beneficii economice mai importante.
Mai multe nave sunt blocate în Budapesta și în orașul Mohacs
Laszlo Somodi a mai spus că porturile Gonyu și Komarom din nordul Budapestei gestionează cele mai mari volume de trafic, dar mai multe nave de croazieră au rămas blocate în Budapesta și în orașul Mohacs, incapabile să-și continue călătoriile mai departe din cauza nivelului excepțional de scăzut al Dunării.
MAHART-PassNave a înregistrat o scădere de 18% a rezervărilor în această lună din cauza anulărilor, tururile turistice în orașele din nordul Budapestei fiind suspendate săptămâna aceasta. Serviciile ar putea fi reluate săptămâna viitoare dacă nivelurile apei cresc așa cum se așteaptă.
La rândul său, operatorul de croaziere fluviale Avalon Waterways a anunțat la începutul acestei săptămâni că a fost forțat să anuleze ceea ce a descris ca fiind un număr mic de plecări viitoare din cauza nivelurilor scăzute ale apei pe râurile Dunăre și Rin.