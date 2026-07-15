Topul județelor în care se câștigă cel mai bine în România. Diferența față de ultimele clasate trece de 3.500 de lei

Diferențele salariale dintre județele României continuă să fie uriașe. În timp ce în Capitală salariul mediu net depășește 7.600 de lei, în mai multe județe din țară veniturile lunare abia trec de 4.100 de lei. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică vin în contextul unei dezbateri lansate pe Reddit, unde românii au povestit cât îi costă, în realitate, un trai obișnuit.

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