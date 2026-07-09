Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul internațional Gabi Mureșan

Campion cu CFR Cluj, fostul fotbalist avea 44 de ani.
Fotbalul românesc este în doliu după moartea fostului internațional Gabriel Mureșan, care s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani.
Anunțul decesului a fost făcut de Federația Română de Fotbal, care și-a exprimat regretul profund și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților fostului mijlocaș.
Născut la 13 februarie 1982, la Sighișoara, Gabriel Mureșan a îmbrăcat de nouă ori tricoul echipei naționale a României. De-a lungul carierei sale, a fost unul dintre jucătorii importanți ai CFR Cluj, pentru care a evoluat între 2007 și 2013, adunând 135 de apariții.
În perioada petrecută la formația clujeană, Mureșan a contribuit la una dintre cele mai de succes etape din istoria clubului, cucerind două titluri de campion al României, în 2008 și 2010, precum și trei trofee ale Cupa României, în edițiile 2008, 2009 și 2010.
Pe lângă performanțele obținute la CFR Cluj, Gabriel Mureșan a mai evoluat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș.