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Actualitate· 2 min citire
Furtuni violente în România. ANM a emis COD PORTOCALIU și COD GALBEN pentru mai multe județe
Cod portocaliu emis de ANM
Publicat9 iul. 2026, 11:05
Sursărealitatea.net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale pentru județele Dâmbovița și Prahova, valabilă între orele 12:00 și 17:00. Totodată, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică vizează Muntenia, Dobrogea și mai multe zone din Moldova până în noaptea de joi spre vineri.
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