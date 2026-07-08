Advertising
Actualitate· 2 min citire
Trump aruncă în aer summitul NATO! „Sunt supărat pe Alianță” și anunță blocarea relațiilor comerciale cu o țară aliată
Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut un discurs extrem de critic la summitul NATO de la Ankara, unde și-a exprimat nemulțumirea față de Alianță și a anunțat măsuri dure împotriva Spaniei, pe care a catalogat-o drept un partener neserios.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:38Beach, Please! 2026 începe astăzi! Programul complet, regulile de acces și tot ce trebuie să știi înainte să ajungi la festival
- 12:48Avertizare de inundații în șapte județe. A fost emis Cod galben pe mai multe râuri, până joi
- 10:30Cod galben ANM de vijelii, ploi torențiale și grindină. Zonele afectate în următoarele zile
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News