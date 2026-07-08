Mesaj direct pentru Zelenski! Trump promite licența pentru rachetele Patriot și vorbește despre războiul cu Rusia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată la Ankara, că Washingtonul este pregătit să acorde Ucrainei o licență pentru producerea propriilor rachete Patriot.
Trump: Ucraina va putea produce rachete Patriot
Liderul american a făcut anunțul în timpul discuțiilor bilaterale cu Zelenski, afirmând că această decizie va oferi Kievului mai multă independență în ceea ce privește apărarea antiaeriană.
„Unul dintre subiectele pe care le vom discuta este faptul că vă vom acorda o licență pentru a produce rachete Patriot. E destul de mișto, nu-i așa? Astfel, nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient”, a declarat Donald Trump.
Sistemul Patriot este unul dintre cele mai performante sisteme de apărare antiaeriană din lume, fiind capabil să detecteze și să intercepteze avioane, drone, rachete de croazieră și rachete balistice.
Trump: Atacurile Ucrainei din Rusia schimbă dinamica războiului
Președintele SUA a comentat și recentele lovituri lansate de Ucraina asupra unor obiective aflate pe teritoriul Rusiei. În opinia sa, aceste operațiuni reprezintă o escaladare a conflictului, însă pot crea condițiile necesare pentru accelerarea negocierilor și încheierea războiului.
„Este o escaladare, dar este totodată o escaladare care poate contribui la încheierea conflictului”, a afirmat Trump.
Marco Rubio: Rusia întâmpină tot mai multe dificultăți
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a susținut că una dintre schimbările importante din ultimele luni este capacitatea tot mai mare a Ucrainei de a lovi ținte aflate în adâncul teritoriului rus.
Potrivit acestuia, aceste atacuri pun o presiune tot mai mare asupra sistemelor de apărare ale Rusiei și îngreunează protejarea propriului spațiu aerian.
Anunțurile făcute la summitul NATO de la Ankara marchează una dintre cele mai importante declarații privind sprijinul militar american pentru Ucraina din ultimele luni.