Actualitate· 2 min citire

Fugar căutat de ani de zile, descoperit într-o groapă ascunsă în pământ. Ce au găsit polițiștii lângă el

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 17:52

Un bărbat condamnat definitiv la închisoare și dat în urmărire națională a fost capturat de polițiști în județul Cluj, după ce a fost descoperit într-o ascunzătoare improvizată, săpată în pământ și mascată cu vegetație.

Ascuns într-o groapă camuflată

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, avea de executat o pedeapsă de șase ani și opt luni de închisoare, însă reușise să se sustragă executării mandatului.

Potrivit polițiștilor, acesta a fost găsit într-o groapă amenajată în pământ și acoperită cu vegetație pentru a nu fi observată. În ascunzătoare au fost descoperite haine și mai multe obiecte care i-ar fi permis să supraviețuiască în perioada în care se afla în urmărire.

Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au intervenit pentru imobilizarea bărbatului, care a fost ulterior dus la sediul Poliției pentru punerea în executare a mandatului de închisoare.

Condamnat pentru fapte comise asupra propriilor copii

Conform anchetatorilor, în perioada 2018-2019, pe fondul consumului excesiv de alcool, bărbatul și-ar fi amenințat și terorizat copiii minori, fapte pentru care a fost condamnat definitiv.

Un al doilea urmărit, prins după ce a încercat să fugă

În aceeași zi, polițiștii au mai capturat un alt bărbat, în vârstă de 39 de ani, condamnat la patru ani și șase luni de închisoare pentru agresiune sexuală.

Când și-a dat seama că oamenii legii sunt pe urmele sale, acesta a încercat să scape sărind un gard. Tentativa de fugă a eșuat după ce s-a accidentat la un picior și nu a mai putut continua deplasarea.

Și el a fost preluat de polițiști și dus la sediul instituției pentru executarea pedepsei dispuse de instanță.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

barbatcondamnarefugar

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe