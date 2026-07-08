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Actualitate· 2 min citire
Fugar căutat de ani de zile, descoperit într-o groapă ascunsă în pământ. Ce au găsit polițiștii lângă el
Poliție
Un bărbat condamnat definitiv la închisoare și dat în urmărire națională a fost capturat de polițiști în județul Cluj, după ce a fost descoperit într-o ascunzătoare improvizată, săpată în pământ și mascată cu vegetație.
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