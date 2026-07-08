Advertising
Actualitate· 1 min citire
Rudele tinerei ucise de Emil Gânj reclamă noi amenințări. Fratele fugarului, vizat de un ordin de protecție
Emil Gânj
Familia tinerei din Mureș ucise anul trecut de Emil Gânj spune că trăiește în continuare cu teamă. Rudele victimei susțin că au fost amenințate de fratele bărbatului condamnat pentru crimă, iar instanța a emis pe numele acestuia un ordin de protecție.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:36Trump: „Le vom distruge și mai multe ambarcațiuni”. SUA iau în calcul noi lovituri împotriva Iranului
- 17:52Fugar căutat de ani de zile, descoperit într-o groapă ascunsă în pământ. Ce au găsit polițiștii lângă el
- 17:24Zlatan Ibrahimovic, discurs fabulos despre Messi după Argentina – Egipt: „Nimeni nu se poate apropia de el”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News