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Aur pentru România la Mondialele de canotaj! Adriana Adam și Simona Radiș, campioane mondiale cu record

Aur pentru România la Mondialele de canotaj! Adriana Adam și Simona Radiș, campioane mondiale cu record

Aur pentru România la Mondialele de canotaj! Adriana Adam și Simona Radiș, campioane mondiale cu record

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 19:47

Adriana Adam și Simona Radiș au încheiat finala în 6 minute, 49 de secunde și 86 de sutimi, devansând echipajele Franței și Statelor Unite și stabilind un nou record mondial.

Adriana Adam și Simona Radiș au controlat cursa și au trecut primele linia de sosire. Echipajul Franței a terminat pe locul al doilea, cu timpul de 6:56.21, în timp ce Statele Unite au obținut bronzul, cu 6:59.76.

Victoria reprezintă primul titlu mondial obținut împreună de cele două sportive. Parteneriatul lor în această probă este relativ recent, însă rezultatele au apărut rapid.

„Suntem fericite și recunoscătoare. Este primul aur mondial în această formulă. Dar cu siguranță nu va fi ultimul”, a declarat Simona Radiș după cursă.

Record mondial la Amsterdam

Performanța româncelor a venit cu un nou record mondial. Adam și Radiș au coborât sub precedentul record stabilit în 2014 de britanicele Helen Glover și Heather Stanning, chiar pe lacul Bosbaan din Amsterdam.

Pentru Simona Radiș, victoria reprezintă și al șaselea titlu mondial din carieră.

România, prima medalie la Mondiale

Aurul cucerit de Adam și Radiș este prima medalie obținută de România la această ediție a Campionatelor Mondiale de canotaj.

În aceeași zi, Ștefan Constantin Berariu și Florin Sorin Lehaci au încheiat pe locul al patrulea finala probei masculine de dublu rame, cu timpul de 6:24.35. Noua Zeelandă a câștigat aurul, urmată de Australia și Italia.

Performanța de la Amsterdam vine la scurt timp după ce Adriana Adam și Simona Radiș au câștigat împreună și titlul european la Varese, confirmând ascensiunea rapidă a noului echipaj.

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