Afacerea momentului în energie. Românii care cumpără ieftin ziua și vând de trei ori mai scump la vârf de consum

Publicat 28 aug. 2026, 12:22 Sursă Realitatea.Net

Stocarea energiei a devenit cel mai profitabil domeniu de afaceri pe fondul deficitului de producție din întreaga regiune. În această cursă, Bulgaria s-a detașat ca lider european, reușind să atragă investiții masive în infrastructura de stocare.

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