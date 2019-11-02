Sport· 1 min citire
Campioana Romaniei pastreaza sanse de calificare in grupele principale !
2 nov. 2019, 08:42
scm Rm. Valcea Pera
Scris de Turtoi Lucien
Chiar daca a pierdut dramatic meciul cu Buducnost Podgorica, campioana Romaniei la handbal feminin, SCM Rm. Valcea, pastreaza sanse de calificare in grupele principale ale DELO EHF Women's Champions League !
Sportivele pregatite de Florentin Pera au nevoie sa nu piarda la mai mult de 7 goluri meciul de la Bietigheim, in Germania, si se pot califica in grupele principale ale competitiei.Partida se va disputa pe 10 noiembrie, iar pe 16 noiembrie, la Rm Valcea vine lidera seriei, echipa franceza Brest.
