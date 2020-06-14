Critici primite după meciurile organizate în Serbia de Novak Djokovic

Novak Djokovic, nr. 1 mondial, a invitat câţiva dintre cei mai buni jucători de tenis ai lumii din lume să participe la un turneu umanitar la Belgrad. Numarul spectatorilor a fost depășit, iar unii dintre ei nu au purtat măști de protecție.

Meciurile se joacă în acest weekend în prezența lui Dominic Thiem, Alexander Zverev şi a lui Grigor Dimitrov.

În Belgrad, datorită noilor măsuri de relaxare intrate în vigoare de la 1 iunie, manifestările sportive în aer liber se pot desfăşura cu maximum 1 000 de spectatori.

Biletele s-au vândut în doar şapte minute, au anunțat orgazatorii.

Meciurile vor fi transmise însă în peste 100 de ţări.

Spectatorii vor primi mască și produse de dezinfecţie iar centrul sportiv va fi dezinfectat în totalitate după fiecare eveniment, a declarat fratele sportivului.

Evenimentul a fost debutat vineri,cu o partidă demonstrativă de dublu mixt, în tribune aflându-se însă în jur de 2.000 de spectatori.

Mulți dintre ei fără măști de protecție și așezați în grupuri.

„Aici, în Serbia, coronavirusul nu a afectat în aceeași manieră ca în alte țări, situația este înspre normalizare, de aceea putem vedea public în tribună. Urmăm același protocol ca în alte locuri, aplicăm regulile pe care ni le-au trasat guvernul și cei de la instituțiile sanitare", a declarat Djokovic ulterior.

Tenisul profesionist a fost suspendat în luna martie.