FCSB a fost umilită de FK Auda și a părăsit Conference League

Publicat 31 iul. 2026, 08:42 Sursă realitatea.net

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

Distribuie articolul