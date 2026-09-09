Gigi Becali dezvăluie cât va încasa Karlo Muhar la FCSB. „În doi ani ia vreo 900.000 de euro”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 21:37

Karlo Muhar a fost prezentat oficial de FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit detaliile financiare ale mutării. Mijlocașul croat va încasa aproximativ 900.000 de euro în următorii doi ani, dacă sunt cumulate veniturile de la FCSB cu sumele pe care urmează să le primească de la CFR Cluj.

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