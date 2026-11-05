HC Dunărea Brăila a pierdut cu SCM Râmnicu Vâlcea și a coborât pe locul 4 în Liga Florilor

Publicat 5 nov. 2026, 11:56 Actualizat 5 nov. 2026, 11:57 Sursă Realitatea.net

HC Dunărea Brăila a suferit un eșec pe teren propriu în fața SCM Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 25-27, în cadrul etapei a 9-a din Liga Florilor. Această înfrângere a determinat coborârea formației brăilene pe locul al patrulea în clasament.

Distribuie articolul