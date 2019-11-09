Jelena Trifunovic a semnat cu campioana SCM Ramnicu Valcea

Transfer surpriza la liderul Ligii Florilor

Jelena Trifunovic a semnat cu SCM Ramnicu Valcea chiar inaintea meciului cu Bietigheim, conform paginii de facebook a clubului valcean !

Sportiva in varsta de 28 de ani vine prin transfer de la SCM Craiova si are drept de joc pentru formatia campioana.

Jelena a evoluat la echipe puternice ale handbalului european, printre ele, ZRK Buducnost sau RK Podravka Koprivnica si a castigat Cupa EHF alaturi de SCM Craiova.