Kylian Mbappé, mesaj emoționant după Cupa Mondială: „Poate că vă datoram un final mai frumos”

Publicat 27 iul. 2026, 12:52 Sursă Realitatea.net

Kylian Mbappé le-a transmis un mesaj emoționant suporterilor Franței, la mai bine de o săptămână după încheierea Cupei Mondiale din 2026. Căpitanul naționalei a vorbit despre dezamăgirea ratării trofeului, dar și despre mândria de a fi reprezentat Franța.

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