Sport· 1 min citire

SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat astăzi în meciul susținut cu Măgura Cisnădie

15 ian. 2020, 21:56
Articol scris de Mihai Mihaela

Echipa va juca un nou meci duminică

SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat astăzi în meciul susținut cu Măgura Cisnădie.


Scor final Măgura Cisnădie – SCM Râmnicu Vâlce- 17-28.

Echipa vâlceană va juca, din nou, duminică, alături Dunărea Brăila.

REZULTATE 16-IMI CUPA ROMÂNIEI

Marta Baia Mare-CSM București 18-32
Spartac București-Gloria Buzău 15-48
CSM Roman-CSU Reșița 30-25
Neptun Constanța-U Cluj Napoca 29-32
Crișul Chișineu Criș-Minaur Baia Mare 27-38
Dinamo București-CSU Târgoviște 28-22
Dacia Mioveni-CSM Tg. Mureș 33-27
Activ Ploiești-AHCM Slobozia 19-24
Dunărea Brăila-HC Zalău 31-28
CSM Galați-Rapid București 20-22
CSM Tg. Jiu-SCM Craiova 23-30
Danubius Călărași-CSM Slatina 17-34

Mai multe articole despre

cub, SCM Râmnicu Vâlcea, magura cisnadie, Meci handbal

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe