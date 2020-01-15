SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat astăzi în meciul susținut cu Măgura Cisnădie
SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat astăzi în meciul susținut cu Măgura Cisnădie.
Scor final Măgura Cisnădie – SCM Râmnicu Vâlce- 17-28.
Echipa vâlceană va juca, din nou, duminică, alături Dunărea Brăila.
REZULTATE 16-IMI CUPA ROMÂNIEI
Măgura Cisnădie-SCM Rm. Vâlcea 17-28
Marta Baia Mare-CSM București 18-32
Spartac București-Gloria Buzău 15-48
CSM Roman-CSU Reșița 30-25
Neptun Constanța-U Cluj Napoca 29-32
Crișul Chișineu Criș-Minaur Baia Mare 27-38
Dinamo București-CSU Târgoviște 28-22
Dacia Mioveni-CSM Tg. Mureș 33-27
Activ Ploiești-AHCM Slobozia 19-24
Dunărea Brăila-HC Zalău 31-28
CSM Galați-Rapid București 20-22
CSM Tg. Jiu-SCM Craiova 23-30
Danubius Călărași-CSM Slatina 17-34
