Sora lui Cristiano Ronaldo, atac dur la adresa colegilor din naționala Portugaliei: „Au uitat cum să paseze”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 19:31

Portugalia a debutat cu un rezultat dezamăgitor la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, 1-1 cu RD Congo, iar prestația echipei a generat reacții critice inclusiv din interiorul familiei lui Cristiano Ronaldo.

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