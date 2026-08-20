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Tragedie dublă pe Insula Man: Doi piloți și-au pierdut viața în calificările Manx Grand Prix

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 20 aug. 2026, 09:27

Lumea sporturilor cu motor este din nou în doliu, după ce doi motocicliști au decedat în accidente separate în timpul sesiunilor de calificare pentru competiția Manx Grand Prix, desfășurată pe Insula Man.

Miercuri după-amiază, pilotul Sam Naughton, în vârstă de 37 de ani, a suferit un accident fatal în zona Doran's Bend, situată pe secțiunea vestică a legendarului circuit montan de 61 de kilometri. Naughton se afla la a doua sa participare în această cursă, având un istoric competițional încă din 2020. Vestea tragică vine la doar o zi după un alt incident mortal care a îndoliat profund comunitatea moto.

Marți seara, în primul tur al calificărilor, pilotul Mauro Poncini și-a pierdut viața în urma unui accident produs la Cruickshanks, spre Ramsey. Organizatorii Manx Grand Prix Races și-au exprimat regretul și au transmis condoleanțe familiilor. Naughton a lăsat în urmă o soție și patru copii.

În ciuda acestor două tragedii consecutive ce amintesc de riscurile extreme ale circuitului, organizatorii au anunțat că sesiunile de calificare vor continua conform programului. Evenimentul, care se desfășoară în paralel cu Classic TT, a început duminică, iar cursele sunt programate să se încheie pe 28 august.

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