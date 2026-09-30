Spania – Croația 4-1 în Liga Națiunilor. Lamine Yamal a reușit o dublă la Sevilla

Spania a învins Croația cu 4-1 în Liga Națiunilor. Lamine Yamal a marcat două goluri, iar Pubill și Nico Williams au completat victoria.
Spania a învins Croația cu 4-1, marți seara, la Sevilla, în etapa a doua din grupa A3 a Ligii Națiunilor. Lamine Yamal a marcat de două ori, iar Marc Pubill și Nico Williams au completat victoria campioanei mondiale.
Croația a reușit să egaleze după golul rapid al Spaniei, însă gazdele au revenit imediat în avantaj și s-au desprins în repriza secundă.
Spania – Croația 4-1. Yamal a deschis scorul rapid
Spania a început în forță partida de la Sevilla și a deschis scorul încă din minutul 2, prin Lamine Yamal.
Croația a reacționat și a restabilit egalitatea în minutul 28, când Dion Beljo a înscris primul său gol pentru naționala Croației.
Avantajul Spaniei a revenit însă după numai trei minute. Marc Pubill a marcat în minutul 31, iar campioana mondială a intrat la pauză cu 2-1.
Lamine Yamal a reușit dubla
În repriza secundă, Spania a continuat să controleze partida.
Lamine Yamal a înscris din nou în minutul 63, ajungând astfel la două goluri în meciul disputat la Sevilla.
Scorul final, 4-1 pentru Spania, a fost stabilit de Nico Williams, în minutul 89.
Marcatorii meciului Spania – Croația
Spania, două victorii în primele două meciuri din Liga Națiunilor
Victoria cu Croația îi aduce Spaniei al doilea succes consecutiv în actuala ediție a Ligii Națiunilor.
După primele două etape din grupa A3, Spania are 6 puncte. Anglia și Croația au câte 3 puncte, în timp ce Cehia nu are niciun punct.
Spania a început competiția cu o victorie în deplasare împotriva Angliei, iar apoi a trecut de Croația la Sevilla. UEFA notează că formația spaniolă are două victorii din două meciuri în grupa A3.
Spania, neînvinsă de 40 de meciuri
Succesul împotriva Croației a prelungit seria de meciuri fără înfrângere a Spaniei la 40 de partide. Seria include meciurile disputate de naționala iberică în perioada recentă și continuă după victoria cu 4-1 de la Sevilla.
Partida cu Croația a fost și o reeditare a finalei Ligii Națiunilor din 2023, câștigată atunci de Spania la loviturile de departajare.
Spania – Croația 4-1: rezumatul rezultatului
Spania: 4 goluri
Croația: 1 gol
Marcatori Spania: Lamine Yamal (2', 63'), Marc Pubill (31'), Nico Williams (89')
Marcator Croația: Dion Beljo (28')
Partida s-a disputat la Sevilla, pe stadionul Ramón Sánchez-Pizjuán, în cadrul grupei A3 din Liga Națiunilor.