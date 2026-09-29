Gigi Becali, reacție după România – Bosnia 2-4. Jucătorul pe care nu l-ar folosi nici la FCSB

Gigi Becali a comentat înfrângerea suferită de România în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 2-4, și a criticat prestația unuia dintre jucătorii folosiți de Gică Hagi.
Patronul FCSB l-a nominalizat pe fundașul Matei Ilie și a susținut că nu l-ar introduce nici măcar pentru câteva minute la echipa sa. Declarațiile au fost făcute după partida disputată pe Arena Națională, în cadrul unei emisiuni sportive.
România a ajuns la două înfrângeri consecutive în debutul actualei ediții de Liga Națiunilor, după ce pierduse anterior cu 1-2 în deplasarea din Suedia.
Matei Ilie, criticat de Becali
Becali și-a concentrat criticile asupra lui Matei Ilie, fundaș care a început partida cu Bosnia ca titular. Finanțatorul FCSB a spus că nu ar apela la fotbalist în propria echipă nici pentru un interval foarte scurt, considerând că prestația acestuia nu a fost la nivelul cerut.
Critica vine după un meci în care România a primit patru goluri, iar Gică Hagi a recunoscut după partidă că își asumă responsabilitatea pentru rezultatul înregistrat. Selecționerul a declarat că echipa nu a trecut testul și că sunt necesare schimbări.
Becali: problemele sunt la nivelul lotului
În analiza sa, Gigi Becali nu s-a limitat la evoluția unui singur jucător. El a susținut că dificultățile naționalei țin și de nivelul lotului pe care selecționerul îl are la dispoziție.
Patronul FCSB a vorbit despre diferențele dintre jucătorii utilizați de Hagi și fotbaliștii pe care îi consideră suficient de valoroși pentru a evolua la nivelul cerut de prima reprezentativă.
Declarațiile reprezintă opinia lui Becali asupra componenței și valorii lotului național.
România, două înfrângeri în Liga Națiunilor
Naționala României a început actuala ediție a Ligii Națiunilor cu un eșec în Suedia, scor 1-2. A urmat partida de pe teren propriu cu Bosnia și Herțegovina, pierdută cu 2-4.
După partida cu Bosnia, Gică Hagi a declarat că își asumă responsabilitatea pentru rezultat și a anunțat că echipa trebuie să treacă printr-un proces de schimbare.
Selecționerul a apreciat, în același timp, evoluția adversarului și a recunoscut că România nu a reușit să treacă testul din această partidă.
Hagi anunță schimbări la națională
După cele două rezultate negative, Hagi a transmis că trebuie analizată situația echipei și că sunt necesare modificări pentru ca România să revină la nivelul așteptat.
Selecționerul a recunoscut inclusiv că anumite decizii luate înaintea partidei cu Bosnia nu au funcționat, inclusiv alegerea portarului Ionuț Radu.
Înaintea meciului cu Bosnia, Hagi a lăsat în afara lotului mai mulți jucători care fuseseră titulari la Stockholm, printre care Radu Drăgușin, Ianis Hagi, Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Dennis Man și Nicușor Bancu.
Pentru România urmează noi partide în actuala ediție a Ligii Națiunilor, iar stafful tehnic trebuie să stabilească formula pentru următoarele confruntări.