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Restricții pentru șoferii începători: Adio mașini puternice în primii doi ani

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 11:13

Un nou proiect legislativ propune interzicerea „bolizilor” pentru proaspeții conducători auto, prin impunerea unei limite de putere a motorului raportată la masa mașinii.

Un nou proiect de lege supus votului în Camera Deputaților vizează direct proaspeții deținători de permis auto, propunând restricții importante în ceea ce privește autoturismele pe care le pot conduce.

Conform inițiativei, șoferii aflați în primii doi ani de la dobândirea carnetului de conducere ar putea avea interdicția de a urca la volanul unor mașini cu o putere disproporționată față de greutatea acestora.

Limita tehnică propusă de deputați

Proiectul nu interzice anumite mărci sau modele auto în mod direct, ci impune o limită tehnică clară: maximum 75 de kilowați pe tonă, ceea ce echivalează cu aproximativ 102 cai putere pe tonă. Astfel, pentru un autoturism de greutate medie (1,3 - 1,5 tone), puterea maximă admisă s-ar situa în jurul a 120-130 de cai putere.

Dacă măsura este adoptată și publicată în Monitorul Oficial, modele cunoscute pentru performanțele lor, precum variantele puternice de la BMW, Audi sau Volkswagen Golf GTI, ar deveni interzise începătorilor. În schimb, mașinile cu motorizări de bază, precum Dacia Logan, s-ar încadra perfect în limitele permise de noua lege. Măsura dorește, evident, să prevină accidentele provocate de lipsa de experiență la volanul unor mașini cu reacții imprevizibile sau putere foarte mare.

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