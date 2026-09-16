Ciobanii protestatari și-au prezentat revendicările unui consilier al lui Nicușor Dan. Ce li s-a promis?

Publicat 16 sept. 2026, 13:00 Actualizat 16 sept. 2026, 14:18 Sursă Realitate Plus

Delegația ciobanilor protestatari, care a fost primită de un consilier al președintelui Nicușor Dan, a ieșit cu promisiunea că problemele pe care le-au ridicat vor fi atent analizate și se va încerca rezolvarea lor, de îndată ce va exista un guvern cu puteri depline.

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