TollRo, aplicația CNAIR pentru plata taxelor de drum în funcție de distanță, a intrat în testare

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a pus în testare aplicația mobilă TollRo, o platformă prin care anumite taxe de drum vor putea fi calculate și achitate direct de pe telefonul mobil.
Aplicația este disponibilă gratuit atât în Google Play, pentru utilizatorii de Android, cât și în App Store, pentru dispozitivele iOS. Deocamdată, serviciul funcționează în regim pilot, înainte de lansarea oficială a variantei finale.
Cine va folosi aplicația TollRo
TollRo este destinată în principal vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, inclusiv unor vehicule de transport mixt încadrate în această categorie.
Sistemul se aplică vehiculelor care utilizează sectoarele de drum incluse în SETRE România, mecanismul electronic de tarifare rutieră. Este vorba despre rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi care vor fi acoperite de acest sistem.
Prin intermediul aplicației, operatorii de transport și șoferii vor putea estima costul unei deplasări și efectua plata online, fără utilizarea unui calculator și fără deplasarea la un punct fizic de încasare.
Cum se calculează taxa de drum
Suma datorată nu va fi una fixă, ci va fi stabilită în funcție de caracteristicile cursei și ale autovehiculului. Între criteriile luate în calcul se numără:
distanța efectiv parcursă pe rețeaua taxabilă;
masa totală maximă autorizată a vehiculului;
categoria de emisii EURO a autovehiculului.
Astfel, noul sistem urmărește aplicarea unei tarifări raportate la utilizarea infrastructurii, în special pentru vehiculele grele care circulă pe drumurile naționale și autostrăzi.
Ce funcții are aplicația CNAIR
Pe lângă calcularea tarifului, aplicația TollRo oferă mai multe opțiuni pentru administrarea plăților și a curselor efectuate. Utilizatorii își pot crea cont, pot plăti online și pot verifica ulterior operațiunile înregistrate.
Printre funcțiile disponibile se află:
calcularea taxei pentru traseul selectat;
achitarea online a sumelor datorate;
gestionarea datelor de utilizator;
consultarea istoricului tranzacțiilor;
verificarea trecerilor realizate;
primirea de notificări privind rețeaua rutieră inclusă în sistem.
CNAIR anunță că aplicația va transmite și informații actualizate despre drumurile acoperite de mecanismul SETRE România.
Aplicația este încă în faza pilot
Reprezentanții CNAIR subliniază că TollRo nu reprezintă, încă, versiunea definitivă a platformei. În perioada de testare vor fi verificate atât funcțiile disponibile în aplicație, cât și circuitul de calcul și plată al taxelor.
În funcție de problemele tehnice identificate și de mesajele primite de la utilizatori, anumite elemente ale platformei pot fi ajustate înainte de lansarea versiunii de producție.
Cei care instalează aplicația sunt încurajați să trimită observații direct din TollRo sau prin portalul oficial eToll. CNAIR pregătește și ghiduri video pentru utilizatori, care ar urma să explice pașii necesari pentru deschiderea unui cont, calcularea unei taxe, efectuarea plății și verificarea istoricului tranzacțiilor.