Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Lăcrămioara Perijoc, despre familie: „Mi-a dat șansa să mă dezvolt într-un mediu greu”

Publicat 23 sept. 2026, 10:59 Actualizat 23 sept. 2026, 11:06

Lăcrămioara Perijoc dezvăluie, într-un nou episod al Podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, ce a însemnat familia în parcursul său de viață și ce i-a lipsit în anii care au format-o. Episodul va fi disponibil în premieră pe realitatea.net, vineri, 25 septembrie, de la ora 15:00.

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