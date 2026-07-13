Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova: patru morți și șapte răniți după bombardamentele din timpul nopții VIDEO

Regiunea Moscova a fost vizată în noaptea de duminică spre luni de un atac masiv cu drone, soldat cu patru morți și șapte răniți. Autoritățile ruse susțin că zeci de aparate au fost interceptate, în timp ce un alt atac a provocat un incendiu la un depozit petrolier din regiunea Stavropol.
UPDATE „În localitatea Pionerski din Istra, trei persoane au fost ucise şi alte trei rănite în urma prăbuşirii unei drone”, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov.
El a precizat că alte două persoane au fost rănite la Solnechnogorsk, unde „o dronă a lovit un bloc de locuinţe”.
Potrivit guvernatorului, 81 de drone au fost doborâte în regiune în cursul nopţii.
În regiunea Belgorod, la graniţa cu Ucraina, o femeie a fost ucisă când o dronă a aruncat un dispozitiv exploziv în localitatea Beriozovka, iar doi bărbaţi au fost răniţi la Krinicinoïe în urma exploziei unui alt aparat fără pilot, au indicat autorităţile locale într-un comunicat.
În sud-vestul Rusiei, guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a raportat un „atac inamic” care a „provocat un incendiu în zona industrială a satului Viazniki, din districtul Şpakovski”, fără a semnala victime până în acest moment.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Trei persoane au murit în regiunea Moscova, după prăbușirea unei drone
Regiunea Moscova a fost ținta unui atac cu zeci de drone în cursul nopții, în urma căruia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Andrei Vorobiev, citat de AFP.
Potrivit oficialului, în localitatea Pionersky din districtul Istra, trei persoane au murit și alte trei au fost rănite după prăbușirea unei drone. În orașul Solnechnogorsk, alte două persoane au fost rănite după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe.
Vorobiev a precizat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 81 de drone deasupra regiunii Moscova pe parcursul nopții.
Incendiu la un depozit petrolier din Stavropol
Atacuri au fost raportate și în sud-vestul Rusiei. Guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a anunțat că un „atac inamic” a provocat un incendiu într-o zonă industrială din satul Viazniki, districtul Shpakovsky, fără ca până în prezent să fie raportate victime.
Potrivit canalului de știri Exilenova Plus de pe Telegram, depozitul petrolier Lukoil-Yugnefteprodukt a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit în atac.
Situație tensionată: Ucraina și-a intensificat atacurile
În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii din Rusia, vizând în special instalațiile din sectorul petrolier și al hidrocarburilor, într-o încercare de a reduce resursele financiare folosite de Moscova pentru susținerea războiului.
La rândul său, Rusia continuă bombardamentele aproape zilnice asupra teritoriului ucrainean, în contextul războiului declanșat în urmă cu peste patru ani, conflict care rămâne fără o soluție diplomatică și continuă să genereze victime și distrugeri de ambele părți.