Carburanți 11 iulie: Benzină la 8,58 lei și motorină la 9,14 lei în cea mai ieftină benzinărie

Schimbare de trend pe piața carburanților din România: sâmbătă, 11 iulie 2026, prețurile la benzină și motorină au scăzut ușor. Corecția vine după o perioadă de două săptămâni de stabilitate relativă, în care tarifele practicate de marii retaileri au rămas constante.
După două săptămâni de monotonie pe piața carburanților, weekendul aduce vești bune pentru conducătorii auto din România. Analiza celor mai recente date de pe platforma de monitorizare peco-online.ro indică o corecție în minus a tarifelor, în special în marile aglomerări urbane, chiar dacă tendința nu este una generalizată la toate companiile din piață.
Harta prețurilor minime în țară: Aradul conduce la benzină, Gazprom la motorină
Pentru șoferii aflați în tranzit sau care locuiesc în vestul țării, județul Arad oferă sâmbătă cea mai ieftină benzină standard din România. La o stație parteneră Rompetrol situată pe strada Zimbrului nr. 101B, prețul a scăzut cu un ban, ajungând la 8,58 lei/litru.
În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț la nivel național este practicat de o stație Gazprom, unde un litru costă 9,14 lei. Totuși, în acest caz vorbim despre o scumpire față de ziua de marți, când carburantul se comercializa cu 8,98 lei.
Schimbări de tarife în Capitală: Socar sparge gheața, Lukoil scumpește
În București, benzina standard a spart pragul de 8,62 lei pe litru, menținut încă din 26 iunie, și a coborât la 8,59 lei/litru la stațiile Socar. În restul rețelei, prețurile variază puternic în funcție de brand: Petrom păstrează tariful neschimbat, Mol și OMV rămân la valori mai ridicate, în timp ce Lukoil a aplicat o ușoară majorare.
Situația este similară și în cazul motorinei standard, unde Socar oferă cel mai mic preț din București (9,34 lei/litru), după o ieftinire de 5 bani aplicată peste noapte. La polul opus, Lukoil a ales să meargă împotriva curentului, scumpind motorina cu 6 bani.
Cum arată competiția dintre marile orașe
Ieftinirile de sâmbătă au fost vizibile cu precădere în București, Timișoara și Constanța, unde prețul minim pentru benzină a scăzut de la 8,62 la 8,59 lei/litru. În Cluj-Napoca, tariful minim era deja blocat la valoarea de 8,59 lei de la sfârșitul lunii trecute, în timp ce Iașiul rămâne cel mai scump dintre marile centre analizate, cu un tarif minim de 8,62 lei/litru.
La capitolul motorină, Timișoara urmează îndeaproape Capitala, cu un preț minim de 9,36 lei/litru (în scădere de la 8,39 lei). În restul țării (Cluj, Iași, Constanța), prețurile au înghețat la valoarea de 9,39 lei/litru.
Context european îngrijorător: România, evoluție atipică în UE
Deși weekendul aduce o ușoară relaxare la pompă, datele pe termen lung publicate de Eurostat arată că presiunea inflaționistă rămâne uriașă. La nivelul Uniunii Europene, prețurile carburanților și lubrifianților au înregistrat un salt anual masiv de 20,7% în luna mai 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.
România continuă să aibă o dinamică singulară și greu de explicat pe piața comunitară. În luna mai, țara noastră a fost singurul stat membru UE în care motorina s-a scumpit de la o lună la alta, în timp ce toate celelalte țări au raportat ieftiniri. Această anomalie a fost vizibilă și în primăvară (luna martie), când România s-a situat pe locul doi în UE la ritmul scumpirilor.