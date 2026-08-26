Documente exclusive: intervenții și ordine de la Bruxelles

Întâlnirea secretă dintre Ilie Bolojan și șefa CCR a reaprins războiul dintre gașca premierului demis și Justiție. În repetate rânduri, oamenii din jurul lui Bolojan au sărit la gâtul magistraților care au taxat atât congresul PNL organizat ilegal, precum și hotărârile de Guvern emise după demitere. Cu atacuri la adresa magistraților a ieșit și USR, partidul pe care Ilie Bolojan l-a protejat în nenumărate rânduri, așa cum au recunoscut și liberalii. Material marca Realitatea PLUS despre culisele operațiunii de atac la sistemul judiciar.
Ordin pe unitate: asalt total pentru salvarea penalilor
Ilie Bolojan este într-o continuă luptă cu justiția de când a ajuns la vârful puterii. Mai ales după ce Tribunalul București a admis solicitările celor 18 liberali și a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, în care Bolojan a fost reales în funcția de președinte al partidului.
Hotărârea instanței este executorie. Înseamnă că liberalii ar trebui să le redea prim-vicepreședinților contestatari ai lui Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuic și Cătălin Predoiu, funcțiile de conducere în partid; la fel și celorlalți lideri înlăturați. În același timp, Bolojan a anunțat că se împotrivește deciziei.
Apoi, Curtea de Apel București a suspendat mai multe hotărâri de guvern emise după demitere, acte contestate de PSD, pe motiv că Executivul nu mai avea dreptul să promoveze politici și reglementări noi.
Război pe justiție: culisele operațiunii de curățare
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că premierul demis instigă românii la nerespectarea deciziilor date de instanțe.
Și Lia Savonea, șefa Curții Supreme, a dezvăluit că de când e Bolojan la putere s-a pus la cale un complot împotriva justiției.
Bolojan a dus un adevărat război și pe tema modificărilor la Legile Justiției, ba chiar a înființat un comitet special pe aceasta temă, format inclusiv dintr-un reprezentant al ONG-urilor.
Curtea de Apel, însă, a desființat improvizația găsită de premier.
Mai mult, Ilie Bolojan ar fi primit reproșuri inclusiv de la Bruxelles, spun sursele Realitatea PLUS. Judecătorii CSM au sesizat toate organismele europene împotriva Guvernului demis. Scrisori au fost trimise inclusive la Comisia Europeană, Parlamentul European și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Mai mult, una dintre preferatele sale de la Guvern, cea căreia i-a și oferit o funcție de vârf în PNL, Oana Gheorghiu este și ea implicată într-un scandal uriaș. Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României a reclamat la DNA că Oana Gheorghiu ar fi făcut presiuni repetate asupra lui pentru a favoriza încheierea unor contracte sau parteneriate preferențiale cu un grup de firme din Germania, prin modificarea unor caiete de sarcini pentru achiziții din zona IT și digitalizare.
Atacuri la adresa Justiției au venit și din tabăra USR. Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a contestat la CEDO decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, după ce a pierdut procesul cu Agenţia Națională de Integritate.
Decizia Înaltei Curți a menținut practic concluziile ANI din iulie 2024, potrivit cărora Fritz s-ar fi aflat în conflict de interese după ce, în noiembrie 2020, a semnat documente legate de un Plan Urbanistic Zonal în care era implicată o persoană care împrumutase campania electorală a USR cu suma de 25.000 de lei.