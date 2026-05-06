Accident grav pe DN7, la Racovița: șapte persoane rănite

6 mai 2026, 08:39
Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineață, 6 mai 2026, în jurul orei 04:00, pe DN7, pe raza localității Racovița, din județul Vâlcea.

Potrivit primelor informații, o autoutilitară condusă de un bărbat de 47 de ani, din județul Gorj, s-a izbit de un parapet și s-a răsturnat pe partea carosabilă. Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la fața locului și au stabilit că șoferul ar fi pierdut controlul direcției de mers, însă cauzele exacte ale accidentului urmează să fie clarificate în urma cercetărilor.

În autovehicul se aflau șapte persoane, inclusiv conducătorul auto, toate fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Printre victime se numără și trei copii, cu vârste de 4, 10 și 12 ani. Starea răniților nu fusese comunicată până la momentul publicării articolului. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

