Banca Națională a României lansează monede aniversare dedicate Steaua București: 40 de ani de la Cupa Campionilor Europeni
monedă steaua bucurești
Banca Națională a României a anunțat lansarea, începând cu 7 mai, a unor monede aniversare dedicate uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București în 1986.
Emisiunea numismatică include o monedă din argint, cu valoarea nominală de 10 lei, și o monedă din tombac cuprat, cu valoarea nominală de 1 leu.
Conform BNR, aversul ambelor monede prezintă o reprezentare grafică a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția „ROMANIA”, stema țării, valoarea nominală și anul de emisiune 2026.
Reversul comun al monedelor include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal în fundal, precum și inscripțiile „CÂȘTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” și „1986”.
Monedele sunt livrate în capsule speciale de protecție și sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză, semnate de oficialii instituției, inclusiv guvernatorul BNR.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:10 - Tensiuni uriașe în Strâmtoarea Ormuz: Donald Trump anunță lovituri, Iranul răspunde: „Abia am început”
- 13:17 - Revenire bombă la Rapid București?! Marius Șumudică, pe lista clubului. Ședință de urgență pentru viitorul lui Costel Gâlcă
- 11:58 - Secretarul pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului, la „SelectUSA Investment Summit”
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News