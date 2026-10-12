Accident mortal în Vâlcea: trei persoane au murit pe DN 67. Două dintre victime aveau 17 ani

Accident mortal în Mihăești, Vâlcea, pe DN 67. Trei persoane au murit, inclusiv două adolescente de 17 ani, iar alte două au fost grav rănite.
Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite grav într-un accident rutier produs în localitatea Mihăești, din județul Vâlcea. Tragedia a avut loc în noaptea de duminică spre luni, după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal pe DN 67. Printre victime se numără două adolescente în vârstă de 17 ani.
Accident grav în Mihăești, județul Vâlcea
Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 23:30, în noaptea de 11 spre 12 octombrie 2026, pe DN 67, pe raza localității Mihăești. În coliziune au fost implicate două autoturisme în care se aflau cinci persoane.
Potrivit primelor informații, un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani, din Râmnicu Vâlcea, ar fi intrat într-o curbă cu o viteză neadaptată condițiilor de drum. Mașina ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde s-a izbit frontal de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani, din comuna Orlești.
Impactul a fost extrem de puternic, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri, SMURD și ambulanțe.
Trei persoane au murit, iar alte două au fost transportate la spital
În urma accidentului, șoferul în vârstă de 25 de ani și-a pierdut viața. Cele două pasagere aflate în autoturismul său, ambele în vârstă de 17 ani, au murit și ele.
Celelalte două persoane implicate în accident, un bărbat de 67 de ani și o femeie de 61 de ani, se aflau în celălalt autoturism. Amândoi au fost răniți grav și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Potrivit informațiilor transmise de salvatori, trei dintre victime au rămas încarcerate în cele două mașini. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea acestora și acordarea primului ajutor.
Polițiștii investighează circumstanțele accidentului
Primele verificări indică faptul că viteza neadaptată într-o curbă ar fi putut contribui la producerea coliziunii. Cu toate acestea, cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor desfășurate de polițiștii rutieri.
Din cauza stării în care se afla după impact, șoferul de 67 de ani nu a putut fi testat pe loc cu aparatul etilotest. Pentru stabilirea eventualei alcoolemii au fost dispuse recoltarea și analiza probelor biologice.
Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul mortal din Mihăești.
Traficul pe DN 67 a fost blocat după impact
În urma accidentului, circulația rutieră a fost oprită pe sectorul de drum afectat, iar traficul a fost deviat pe drumul comunal 128.
Intervenția echipajelor de salvare și cercetările efectuate la fața locului au fost necesare pentru gestionarea situației și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Accidentul din județul Vâlcea s-a soldat cu trei decese și două persoane grav rănite, iar ancheta continuă pentru clarificarea tuturor detaliilor.