Accident mortal în Vâlcea: trei persoane au murit pe DN 67. Două dintre victime aveau 17 ani

Publicat 12 oct. 2026, 08:44 Sursă realitatea.net

Accident mortal în Mihăești, Vâlcea, pe DN 67. Trei persoane au murit, inclusiv două adolescente de 17 ani, iar alte două au fost grav rănite.

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