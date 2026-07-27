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Al doilea RO-Alert în aceeași zi pentru locuitorii din Tulcea. Avertisment privind posibile obiecte căzute din aer

RO-Alert

RO-Alert

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 17:16

Locuitorii județului Tulcea au fost avertizați din nou, luni după-amiază, printr-un mesaj RO-Alert, acesta fiind al doilea transmis în aceeași zi. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, care a precizat că avertizarea a fost emisă la scurt timp după ora 16:00.

Mesajul transmis populației semnalează posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îi îndeamnă pe oameni să își păstreze calmul. Autoritățile recomandă adăpostirea în beciuri sau în spații de protecție civilă, iar în lipsa acestora, cetățenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe, departe de ferestre și de pereții exteriori. Durata estimată a măsurilor de precauție este de aproximativ 90 de minute.

Noua avertizare vine după incidentul semnalat în cursul dimineții, când sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în zona de est a orașului Sulina.

Ca măsură de siguranță, două avioane F-16 aparținând Bazei 86 Aeriene de la Fetești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, aparatul de zbor a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, după care și-a continuat deplasarea peste graniță, în direcția teritoriului ucrainean.

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