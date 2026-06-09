Alertă meteo pentru 10 iunie! Grindină, ploi torențiale și temperaturi sufocante

Ziua de 10 iunie aduce temperaturi de vară autentică în mare parte din țară, însă căldura va fi însoțită de episoade de instabilitate atmosferică accentuată. Meteorologii anunță maxime de până la 34 de grade, dar și furtuni puternice, ploi torențiale, grindină și rafale de vânt care pot ajunge la 70 km/h.

Temperaturi ridicate și disconfort termic

Vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor, în special în vestul țării, unde termometrele vor indica până la 34 de grade. În restul teritoriului, maximele se vor situa între 23 și 32 de grade, iar minimele nopții vor coborî până la 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

Furtuni și vijelii după-amiaza

După orele prânzului, instabilitatea atmosferică va crește semnificativ. Sunt prognozate averse torențiale și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și izolat în Oltenia, Dobrogea și Moldova.

Ploile pot acumula rapid cantități importante de apă, de peste 25 l/mp, iar pe suprafețe restrânse se pot depăși chiar și 40 l/mp. Meteorologii avertizează și asupra posibilității producerii unor vijelii cu rafale de 50-70 km/h, precum și a căderilor de grindină.

Bucureștiul scapă de caniculă, dar nu și de furtuni

În Capitală, vremea va rămâne caldă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade. După-amiaza și seara, norii se vor înmulți, iar probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată.

La mare și la munte, vreme schimbătoare

Pe litoral, temperaturile vor fi mai moderate, între 23 și 25 de grade, însă după-amiaza sunt posibile ploi de scurtă durată, furtuni electrice și chiar grindină în anumite zone. Apa mării va avea între 18 și 22 de grade.

La munte, instabilitatea va fi și mai accentuată. În Carpații Meridionali și de Curbură sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii locale, iar pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 40 l/mp.

Meteorologii recomandă prudență în intervalele cu vreme severă, mai ales în zonele aflate sub influența furtunilor de după-amiază și seară.