BAC 2026. Astăzi începe simularea la nivel național: emoții pentru peste 143.000 de elevi

Peste 143.000 de elevi din clasele a XII‑a și a XIII‑a susțin luni, 23 martie, proba la Limba și literatura română din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, potrivit datelor și procedurilor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, citate de Edupedu.ro.

Desfășurarea probei și regulile de acces.

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate. Proba scrisă durează trei ore, timp calculat din momentul în care toți elevii au primit subiectele, conform procedurii oficiale.

Simularea se desfășoară în 1.364 de licee, reprezentând 95,59% dintre unitățile eligibile, iar numărul total al elevilor înscriși depășește 143.000, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației pe 20 martie.

Evaluarea lucrărilor și notarea

Fiecare lucrare este corectată de doi profesori evaluatori, selectați cu prioritate dintre cadrele didactice care au urmat Programul de formare continuă pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele naționale (CPEECN). Procedura prevede ca fiecare lucrare să fie evaluată de cel puțin un astfel de profesor.

Notele obținute la simulare nu sunt trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevilor și pot fi analizate împreună cu profesorii pentru a identifica direcțiile de îmbunătățire a pregătirii.