Deszăpezire la început de mai pe Transalpina

Drumarii intervin la începutul lunii mai pentru deszăpezire pe Transalpina, în zona înaltă a drumului, unde stratul de zăpadă rămâne foarte consistent.

Potrivit informațiilor transmise de DRDP Craiova, utilajele acționează în zona vârfului Cărbunele, iar imaginile publicate arată că zăpada ajunge aproape la înălțimea mașinilor de intervenție.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au subliniat că situația este reală, nu generată artificial, pentru a evidenția cât de dificilă este intervenția pe acest sector montan. Lucrările au loc pe DN67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, porțiune cunoscută pentru altitudinea mare și condițiile meteo severe chiar și în afara sezonului rece.

Circulația rutieră va fi reluată doar după finalizarea lucrărilor de deszăpezire și după verificarea tuturor condițiilor de siguranță, astfel încât șoferii să poată circula fără riscuri.