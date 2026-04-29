Restricții de circulație pentru camioane, de Ziua Muncii, pe A2, DN 7 și DN 39
Circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată joi și vineri, cu ocazia Zilei Muncii, pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene.
Măsura nu se aplică vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Potrivit CNAIR, restricțiile vor fi valabile pe Autostrada A2, pe sectorul București, de la intersecția A2 cu DNCB, până la Constanța, la intersecția A2 cu A4. Pe acest tronson, circulația vehiculelor de mare tonaj va fi interzisă pe ambele sensuri, în intervalul orar 16:00 – 22:00.
Restricții sunt prevăzute și pe DN 7, între Pitești, de la intersecția cu DN 7C, Râmnicu Vâlcea și Veștem, la intersecția cu DN 1. Pe acest sector, interdicțiile se aplică pe ambele sensuri, în intervalele orare 18:00 – 22:00 și 6:00 – 22:00.
De asemenea, măsura vizează DN 39, între Agigea, de la intersecția cu DN 39A, și Mangalia, până la limita municipiului. Și aici restricțiile sunt valabile pe ambele sensuri, în intervalele 16:00 – 22:00 și 6:00 – 22:00.
CNAIR atrage atenția că nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă.
