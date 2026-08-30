Blocaj pe calea ferată spre Litoral: Șase trenuri București–Constanța se opresc din cauza datoriilor statului

Publicat 30 aug. 2026, 20:46 Sursă Realitatea.Net

Șase trenuri Intercity de pe litoral își opresc circulația de luni, 31 august 2026. Operatorul Ferotrafic-TFI invocă neplata deconturilor de la stat pentru gratuități și facilități pe ruta București–Constanța.

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