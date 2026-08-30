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Politica· 1 min citire
Delegația Congresului SUA, primită de Nicușor Dan la baza militară Mihail Kogălniceanu VIDEO
Președintele Nicușor Dan a primit delegația Congresului SUA la Baza Aeriană americană de la Mihail Kogălniceanu
Publicat30 aug. 2026, 17:14
Actualizat30 aug. 2026, 17:25
SursăRealitatea.Net
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică cu o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate. Discuțiile au avut loc la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și au vizat parteneriatul strategic româno-american și securitatea regională.
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