Ce nu este bine să faci pe 24 iunie, de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și superstiții de Sânziene

Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 24 iunie Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, o zi importantă în calendarul ortodox, marcată cu cruce roșie. Este una dintre puținele sărbători dedicate nașterii unui sfânt, iar pentru credincioși are o însemnătate aparte. Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut drept Înaintemergătorul Domnului, cel care a pregătit oamenii pentru venirea lui Iisus Hristos și a propovăduit pocăința și botezul în apele Iordanului.
În multe zone din țară, ziua este trăită atât prin participarea la slujbele religioase, cât și prin obiceiuri populare păstrate din generație în generație. Credincioșii merg la biserică, se roagă pentru sănătate, liniște sufletească și ajutor în momentele grele, iar în unele comunități se păstrează tradiția pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Tot pe 24 iunie sunt legate și numeroase credințe de Sânziene, una dintre cele mai cunoscute sărbători populare ale verii.
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, zi de rugăciune și pomenire
Credincioșii merg la biserică și se roagă pentru sprijin
Pe 24 iunie, mulți credincioși aleg să participe la Sfânta Liturghie și să se roage pentru sănătate, pace în familie și putere în fața încercărilor. În tradiția creștină, rugăciunea rostită cu credință este privită ca un sprijin pentru cei care trec prin perioade grele. Oamenii cer ajutor pentru liniște sufletească, vindecare, ocrotire și întărire în momentele dificile.
Sfântul Ioan Botezătorul este văzut de credincioși ca un model de pocăință și curățire sufletească. De aceea, sărbătoarea nu este doar o zi trecută în calendar, ci și un moment în care oamenii sunt îndemnați să se apropie mai mult de rugăciune și de faptele bune. Pentru cei aflați în suferință, bolnavi sau pentru cei care își doresc să devină părinți, credința este considerată o sursă de sprijin și speranță.
Pomana, gestul de milostenie păstrat în multe comunități
În această zi, în multe zone se păstrează obiceiul pomenirii celor vii și a celor adormiți. Credincioșii duc pomelnice la biserică, pentru ca numele celor dragi să fie rostite în timpul slujbei. Pentru mulți oameni, acest gest are o semnificație profundă, pentru că exprimă recunoștință, legătură sufletească și speranță.
Tot de această sărbătoare, oamenii împart de pomană colaci, fructe, apă sau alte alimente simple. Obiceiul este întâlnit mai ales în mediul rural, acolo unde tradițiile bisericești se împletesc adesea cu obiceiurile vechi ale comunității. Chiar dacă oferirea pomenii nu este o obligație, ea a rămas un semn de milostenie și grijă față de cei din jur.
Obiceiuri păstrate pe 24 iunie în unele zone ale țării
În anumite regiuni, mai ales în Moldova și Maramureș, există obiceiul ca oamenii să meargă în ziua Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul la izvoare, fântâni sau ape curgătoare. Acolo duc flori, aprind lumânări și rostesc rugăciuni pentru sănătatea familiei, liniște sufletească și protecția gospodăriei. Apa are, în aceste tradiții, o simbolistică puternică, fiind asociată cu purificarea și cu binele casei.
Aceste obiceiuri sunt păstrate mai ales în comunitățile unde sărbătorile religioase sunt încă legate de ritmul vieții de familie și de tradițiile locului. Pentru oamenii care le respectă, ele nu sunt doar gesturi simbolice, ci și o formă de legătură cu cei dinaintea lor. Sărbătoarea devine astfel un moment în care credința, familia și tradiția se întâlnesc firesc.
Ce nu este bine să faci pe 24 iunie
Pentru că Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este o sărbătoare cu cruce roșie, mulți credincioși evită în această zi muncile gospodărești și activitățile grele. Spălatul rufelor, cusutul, lucrul la câmp sau alte treburi casnice sunt considerate nepotrivite, ca semn de respect față de sărbătoare. În multe familii, ziua este păstrată pentru rugăciune, odihnă și fapte bune.
În tradiția populară, există și credința că fructele de sezon nu ar trebui mâncate înainte de a fi împărțite mai întâi de pomană pentru sufletele celor adormiți. Abia după acest gest de milostenie, oamenii se pot bucura de roadele noului an. Este un obicei vechi, păstrat în special în zonele unde tradițiile legate de pomenire sunt respectate cu grijă.
O altă superstiție spune că florile nu ar trebui rupte din grădină de Sânziene. În credința populară, Sânzienele sunt considerate ființe mitice legate de puterile bune ale naturii. De aceea, tulburarea lor era privită, în trecut, ca un gest care ar putea aduce necazuri, ghinion sau probleme de sănătate în gospodărie.
Noaptea de Sânziene, legată de iubire, noroc și belșug
Noaptea de 23 spre 24 iunie este una dintre cele mai cunoscute nopți din tradiția populară românească. Ea este asociată cu Sânzienele, iar în aceeași zi Biserica Ortodoxă prăznuiește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În timp, cele două momente s-au suprapus în credința populară, iar în jurul datei de 24 iunie s-au păstrat obiceiuri legate de iubire, noroc, sănătate și rodnicia pământului.
Coronițele din flori de sânziene, semn pentru noroc și căsătorie
Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este împletirea coronițelor din flori de sânziene. Fetele nemăritate culeg florile galbene, fac cununi și le aruncă pe acoperișul casei. Potrivit tradiției, dacă acestea rămân prinse, este semn că fata își va întâlni ursitul sau că se va căsători în viitorul apropiat.
În unele zone, coronițele sunt puse la porți, la ferestre sau sub pernă. Oamenii cred că ele aduc noroc, prosperitate și protecție gospodăriei. Tot de Sânziene se păstrează și dansuri sau ceremonii tradiționale, în care tinerele se îmbracă în alb, poartă flori de câmp și participă la obiceiuri dedicate belșugului, dragostei și rodniciei.