Cristian Rizea prezintă la Rizea TV dovada de la Poliția din Monte Carlo că lichidul aruncat asupra sa a fost doar suc de roșii
Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat pe Rizea TV documentul primit de la poliția din Monte Carlo, care confirmă că lichidul aruncat asupra sa în timpul incidentului de pe terasa unui restaurant a fost doar suc de roșii și nu o altă substanță.
Rizea susține că doi bărbați l-ar fi stropit la instigarea omului de afaceri Nuredin Beinur. Acesta a recunoscut că persoanele implicate sunt nepoții săi și a declarat că au fost duși la poliție pentru audieri, motivând gestul prin faptul că fostul parlamentar i-ar fi jignit fiica.
Fostul deputat a lăudat reacția rapidă a polițiștilor din Monte Carlo, afirmând că intervenția lor și documentele oficiale clarifică pe deplin circumstanțele incidentului.
Citește și:
- 21:34 - Liderul Cubei îl avertizează pe Trump: „Orice intervenție va fi întâmpinată cu o rezistență de nezdruncinat”
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
