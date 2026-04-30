Ninge în România la final de aprilie. Utilajele de deszăpezire, scoase de urgență pe drumuri

A nins în noaptea de miercuri spre joi pe mai multe șosele din județele Brașov și Covasna, deși calendarul arată ultima zi a lunii aprilie.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că drumurile din zonele montane au fost acoperite de zăpadă, iar autoritățile au fost nevoite să trimită utilajele de deszăpezire în misiune.

„Iarna s-a întors în zona montană din centrul țării! În acest moment ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna iar utilajele de deszăpezire sunt pe traseu. Circulați cu prudență!", a transmis CNAIR pe Facebook.

România traversează un episod de vreme rea la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai.

Temperaturile sunt sub mediile normale ale perioadei în întreaga țară, iar în mai multe zone se semnalează precipitații mixte, ploi, lapoviță și ninsoare. Șoferii care tranzitează zonele montane din centrul țării sunt sfătuiți să circule cu prudență și să verifice condițiile meteo înainte de plecare.